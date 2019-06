MILAN, SONDAGGI PER MURIEL E CORREA

13/06/2019

Oggi a Casa Milan incontro tra dirigenza rossonera e Alessandro Lucci per parlare del futuro di Suso. Ma non si è parlato solo dello spagnolo: chieste informazioni su Luis Muriel e Joaquin Correa. Muriel, in prestito alla Fiorentina con diritto dal riscatto, era stato cercato prima di Piatek anche se potrebbe finire all'Atalanta (sempre via Siviglia, proprietario del cartellino). L'argentino della Lazio, invece, è considerato incedibile e ha comunque costi molto alti. Lo riporta Radio Rossonera.