MILAN, SCAMBIO SCHICK-ANDRÈ SILVA?

03/06/2019

Secondo quanto riportato da ‘Calciomercato.it‘, si potrebbe aprire uno scenario di mercato molto interessante tra Milan e Roma con l’arrivo di Marco Giampaolo da una parte e di Paulo Fonseca dall’altra: Patrick Schick in rossonero e Andrè Silva in giallorosso. Il primo ritornerebbe di buon grado a lavorare con Giampaolo non avendo mai trovato la sua dimensione nella Capitale, mentre il secondo ha lo stesso agente dell’allenatore portoghese, Jorge Mendes.