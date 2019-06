MILAN, PROPOSTA AL REAL PER CEBALLOS

23/06/2019

Il Milan fa sul serio per Ceballos. Stando a La Gazzetta dello Sport, i rossoneri avrebbero studiato un piano per aggirare l'ostacolo del costo del cartellino (40-50 milioni), formulando una proposta al Real Madrid. Il Milan vorrebbe il giocatore con la formula del prestito biennale, impegnandosi a farsi carico dell'ingaggio da 4 milioni, fissando il diritto di riscatto con pagamento dilazionato per spalmare l'investimento su più esercizi.