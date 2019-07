MILAN, MALDINI: "MAI TRATTATO MODRIC"

19/07/2019

Paolo Maldini smentisce seccamente le voci di mercato circa una trattativa del Milan per portare Modric in Italia. "Non lo abbiamo mai trattato - ha spiegato -. Cerchiamo profili giovani e forti e profili di esperienza che li facciano crescere". "Un profilo come Modric sarebbe perfetto, ma non lo abbiamo mai trattato", ha aggiunto.