MILAN, LUNEDÌ IL GIORNO DI GIAMPAOLO

07/06/2019

Lunedì potrebbe essere il giorno giusto per l'addio di Marco Giampaolo dalla Sampdoria e il conseguente approdo del tecnico abruzzese sulla panchina del Milan. Secondo Tuttosport, l'allenatore tornerà domani o domenica dalle ferie in Croazia e successivamente incontrerà Ferrero per ottenere il via libera e iniziare la nuova e attesa avventura in rossonero.