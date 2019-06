MILAN, L'AGENTE DI SUSO E CALABRIA IN SEDE

13/06/2019

Alessandro Lucci, agente di Suso e Calabria, si è presentato a Casa Milan per discutere il futuro dei suoi assistiti con la dirigenza rossonera. Per quanto riguarda lo spagnolo ci sono due possibili strade: la più probabile resta la proposta di rinnovo senza una clausola rescissoria, ma potrebbe anche definirsi una via d'uscita con l'interesse di altre squadre. Per il terzino c'è in ballo il rinnovo fino al 2024 con adeguamento dell'ingaggio a 2 milioni a stagione.