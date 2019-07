MILAN, GIAMPAOLO: "PRAET? LO STIMO MA IN QUEL RUOLO SIAMO COPERTI"

08/07/2019

"È un giocatore che stimo e che ho allenato ma non so se diventerà un giocatore in più per questo Milan". Lo ha detto il nuovo tecnico rossonero Marco Giampaolo nel corso della conferenza stampa di presentazione a proposito del possibile arrivo di Praet dalla Sampdoria, la sua ex squadra. "In quel ruolo siamo coperti, ad oggi il Milan ha quattro mezzali", ha aggiunto.