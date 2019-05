MILAN E ROMA PENSANO A LLORENTE

21/05/2019

L'avventura inglese di Fernando Llorente sta per finire. Secondo quanto riporta il 'Mirror' infatti il Tottenham non ha esercitato l'opzione che gli avrebbe permesso di rinnovare il contratto dell'attaccante fino al 30 giugno 2020. Llorente (anni 33) quindi è libero di trovare una nuova squadra a parametro zero e sarebbe finito nel mirino di Milan e Roma, squadre alla ricerca di una prima punta esperta possibilmente low cost. Ma piace anche a Valencia e Marsiglia.