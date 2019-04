MILAN E INTER SU PEDRO

03/04/2019

Derby di mercato tra Milan e Inter per Pedro. L'attaccante, in uscita dal Chelsea, secondo quanto riporta il 'Daily Express', è finito nel mirino di entrambi i club italiani, "entusiasti" all'idea di portare il calciatore spagnolo, ex Barcellona, in Serie A. Il giocatore 31enne è in scadenza di contratto nel giugno 2020.