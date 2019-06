MILAN, CONTATTI PER MANCINI

12/06/2019

Gianluca Mancini è uno dei profili più interessanti della Serie A. E sulle sue tracce ci sono diversi club. Anche il Milan, secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport. Martedì l'agente del calciatore ha incontrato Maldini e le parti hanno discusso di un eventuale passaggio in rossonero. Discussione che, al momento, non è stata approfondita ulteriormente. Per far spazio a Mancini, infatti, il Milan prima dovrebbe trovare una sistemazione a Musacchio.