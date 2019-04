MILAN, BIGLIA TORNA IN ARGENTINA?

03/04/2019

Per il prossimo mercato il Boca Juniors starebbe puntando alcuni grandi nomi sudamericani molto conosciuti in Italia. Secondo l’edizione argentina di ‘Fox Sports’, infatti, il club del presidente Daniel Angelici avrebbe messo nel mirino Arturo Vidal, ex Juventus, ma anche il ‘Papu’ Alejandro Gomez e Lucas Biglia. Il centrocampista del Milan in questa stagione ha totalizzato 17 presenze ed un gol per via di un infortunio al polpaccio che lo ha tenuto fuori per 4 mesi ed è in scadenza di contratto con il club di Via Aldo Rossi il 30 giugno 2020.