MILAN, BAKAYOKO SALUTA: "GRAZIE A TUTTI"

28/05/2019

Tiemoué Bakayoko fa il bilancio della stagione al Milan e, pur non dicendolo esplicitamente, sembra annunciare il suo addio (è in prestito con diritto di riscatto dal Chelsea, 38 milioni che i rossoneri non spenderanno): "Nonostante la vittoria di ieri non siamo riusciti a raggiungere il nostro obiettivo e finire in top 4 per offrirvi la Champions la prossima stagione. Questa delusione non cancella tutto e desidero ringraziarvi. Grazie per il vostro sostegno, che è tanto più bello e sincero considerando che l'inizio della nostra relazione è stato complicato. Grazie per il vostro amore quando ho vissuto i momenti più difficili. Grazie per la vostra canzone che spesso risuona nella mia testa. Grazie a tutti per gli incoraggiamenti in strada o sui social. Grazie per fare di San Siro uno stadio unico. Grazie per questi bei ricordi che mi accompagneranno ovunque e per sempre. A presto. Forza Milan".