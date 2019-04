MICHAEL KEANE, DUELLO ARSENA-TOTTENHAM

02/04/2019

Si profila un duello di mercato per Michael Keane, difensore dell'Everton. Sulle tracce del giocatore, stando al Daily Mail, ci sarebbero infatti sia l'Arsenal, sia il Tottenham. Ad ogni modo non sarà un'operazione semplice. Per il cartellino di Keane, infatti, i Toffees chiedono 50 milioni di euro.