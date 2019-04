MBAPPÉ, PSG E NIKE UNITI PER CONTRASTARE IL REAL

14/04/2019

Il Real sogna il colpo Kylian Mbappé, ma a Parigi, stando ad As, il Psg e la Nike sembrano intenzionati a stringere un'alleanza per contrastare l'assalto dei Blancos. Nel dettaglio, le parti sarebbero al lavoro per siglare un nuovo accordo commerciale di sponsorizzazione che potrebbe aiutare il club in ottica Fair Play Finanziario, evitando così di dover cedere il fuoriclasse francese.