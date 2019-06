MATERAZZI NELLO STAFF DI MOURINHO

21/06/2019

Marco Materazzi e José Mourinho hanno in progetto di ritrovarsi: dopo l'avventura assieme all'Inter, l'ex difensore sarebbe tra i primi nomi che il portoghese vorrebbe avere nel proprio staff non appena troverà squadra. Non trovano dunque riscontri le voci di un possibile approdo di Materazzi sulla panchina dell'Arezzo.