MARSIGLIA, STROOTMAN: "COSTO TROPPO, VOGLIONO MANDARMI VIA"

02/06/2019

Sembra essere giunta al capolinea l’avventura di Kevin Strootman al Marsiglia. Dopo appena una stagione, il centrocampista olandese potrebbe dire addio alla Francia a causa del suo ingaggio, che grava troppo sulle casse del club. A confermarlo è stato lo stesso giocatore ex Roma, che ha parlato al giornale olandese AD: “Vogliono liberarsi di me perché costo troppo. La scorsa estate mi hanno cercato, voluto e pagato bene. Ho firmato per cinque anni. Vedremo cosa accadrà, ma ho un contratto e conta questo. È vero che per il mio arrivo è stato importante l’allenatore (all’epoca Rudi Garcia, ndr), ma non è stato l’unico motivo per cui sono arrivato al Marsiglia. Io preferirei restare e non penso ad essere ceduto. Eredivisie? Non ci penso, al momento non è un opzione”.