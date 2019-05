MARCHISIO: "NEL 2006/07 DISSI NO AL REAL MADRID"

15/05/2019

Claudio Marchisio, centrocampista dello Zenit San Pietrobrugo, ha raccontato a Tuttosport un retroscena di mercato: "Nel 2006/07, avevo 21 anni, ero in scadenza di contratto e il Real Madrid chiese informazioni su di me. Ero in serie B con la Juventus ma stavo realizzando il mio sogno di giocare con la maglia bianconera. Dissi no".