MANCHESTER UNITED: POGBA SI OFFRE AL REAL

30/03/2019

Paul Pogba potrebbe cambiare aria a fine stagione. Dopo essere rinato in seguito all'esonero di Mourinho e all'arrivo sulla panchina del Manchester United di Solskjaer, recentemente confermato per le prossime tre stagioni, il centrocampista francese si sarebbe offerto al Real Madrid. Come riporta 'Marca', i rapporti tra il club spagnolo e Raiola sono migliorati e questo può essere la chiave dell'operazione".