MANCHESTER UNITED, DONNARUMMA AL POSTO DI DE GEA

23/05/2019

Anche il Manchester United si unisce alla corsa per ingaggiare Gianluigi Donnarumma. In caso di mancata qualificazione del Milan alla Champions League, il club rossonero potrebbe essere costretto a vendere alcuni dei suoi prezzi pregiati e fra questi ci sarebbe proprio il portiere. Secondo il SUN, i Red Devils starebbero pensando a Donnarumma vista la possibile cessione di David De Gea. Il portiere spagnolo ha rifiutato l'ultima offerta di rinnovo, quindi il Manchester deve decidere se cederlo subito o rischiare di perderlo a parametro zero il prossimo anno.