LUKAKU: "FUTURO? DECIDE LO UNITED"

12/06/2019

Romelu Lukaku freme in attesa di notizie sul suo futuro. "Il mio futuro? Ho un contratto con il Manchester United, sta a loro decidere - ha spiegato il bomber nel mirino dell'Inter -. Parlerò con il club ed il mio agente per prendere la decisione migliore, ma in ogni caso sono certo che sarà un'estate movimentata".