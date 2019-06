LO UNITED PUNTA RAKITIC

11/06/2019

Il Manchester United sonda il terreno per Ivan Rakitic. Come riporta 'Sport' il club inglese ha messo gli occhi sul centrocampista croato, che a Barcellona non considerano incedibile. L'ex calciatore del Siviglia, stimato dal tecnico Ernesto Valverde, si trova bene in Catalogna e difficilmente lascerà il Camp Nou, nonostante la società blaugrana non intenda rinnovargli il contratto e sarebbe pronta a cederlo dietro una offerta congrua.