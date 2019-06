LIVERPOOL, KLOPP ALLONTANA L'IPOTESI BAYERN

04/06/2019

Jurgen Klopp respinge l"invito di Franz Beckenbaeur. Il 'Kaiser' dopo la finale di Champions League vinta dal Liverpool sul Tottenham ha manifestato il desiderio di vedere il suo connazionale sulla panchina del Bayern Monaco: "E' uno dei migliori allenatori al mondo". Ma Klopp, il cui contratto con il Liverpool scade nel 2022, ha chiarito che non si sarebbe trasferito all'Allianz Arena in tempi brevi. "Mi piace Franz e gli piaccio. Ma ho un contratto a lungo termine a Liverpool", le parole del tecnico alla Bild. "Tuttavia, sia il Bayern che il Borussia Dortmund hanno ottimi allenatori. E cosa potrebbe accadere tra cinque anni o piu', non lo so. Forse ci saranno allenatori completamente diversi", ha aggiunto Klopp.