LIPSIA, IL DS: "WERNER AL BAYERN? NON SO NULLA, MA..."

27/03/2019

E' tutto da definire il futuro di Timo Werner, nel mirino del Bayern Monaco e in scadenza nel 2020 con il Lipsia. "Non so nulla del Bayern - le parole del ds del Lipsia, Ralf Rangnick -. Noi gli abbiamo fatto un'offerta di rinnovo, c'è ancora tempo per una risposta. Manca ancora tanto alla fine della stagione".