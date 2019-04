LEICESTER, STURRIDGE È VICINO

14/04/2019

Con ogni probabilità in estate Daniel Sturridge lascerà il Liverpool e sull'attaccante è forte l'interesse del Leicester di Brendan Rodgers, suo ex tecnico ad Anfield che lo conosce molto bene. Secondo quanto riporta il The Sun, il tecnico starebbe spingendo per il suo acquisto e starebbe cercando di convincere Sturridge, che quest'anno con Klopp ha giocato solo 15 partite.