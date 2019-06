LECCE, GABRIEL È QUASI TUO

30/06/2019

Il Lecce è sempre più vicino a Gabriel, portiere arrivato a scadenza di contratto con il Milan. L'estremo difensore brasiliano ha giocato nella scorsa stagione in Serie B, al Perugia, e dovrebbe arrivare mercoledì nella sua nuova squadra per firmare un contratto di due anni. Secondo la Gazzetta dello Sport firmerà un biennale da 700 mila euro con opzione per il terzo anno.