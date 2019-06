LAZZARI, L'AGENTE: "LAZIO DESTINAZIONE GRADITA"

18/06/2019

Il futuro di Manuel Lazzari è ancora tutto da decidere. Ma nel frattempo l'agente dell'esterno della Spal manda un messaggio di stima alla Lazio in maniera forte e chiara. "La Lazio è una destinazione gradita al mio assistito - ha spiegato a Il Tempo Augusto Carpeggiani -. Ma per ora non c’è stato alcun contatto con la società biancoceleste".