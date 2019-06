LAZIO, TARE: "MILINKOVIC-PSG? NESSUNA OFFERTA"

26/06/2019

Il ds della Lazio, Igli Tare, smorza in maniera decisa le voci riguardanti il possibile trasferimento di Milinkovic-Savic al Psg: "Non c'è niente da dire perché non c'è nessuna trattativa. Non ne so assolutamente nulla. Per quel che ci riguarda non abbiamo certo fretta di cederlo, sono tutte voci. E' arrivata un'offerta del Psg? No".