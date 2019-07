LAZIO: PRESO ADEKANYE, ARRIVA DAL LIVERPOOL

03/07/2019

Acquisto in prospettiva per la Lazio che annuncia di aver sottoscritto e depositato il di Habeeb Omobolaji Adekanye. Si tratta di un esterno d'attacco nigeriano, preferibilmente ala destra, classe 1999, che è cresciuto nelle giovanili del Liverpool. Ai biancocelesti arriva a parametro zero.