LAZIO, LUIS ALBERTO SNOBBA MONCHI: "CI VEDIAMO AURONZO"

04/07/2019

Da settimane si parla del possibile addio di Luis Alberto alla Lazio, sopratutto dopo lo scontro con Lotito. Sulle tracce dello spagnolo c'è il Siviglia dell'ex Roma Monchi, ma il giocatore vuole restare in biancoceleste e lo ha dimostrato con un tweet che non lascia dubbi: "Ci vediamo Auronzo" ha risposto Luis Alberto ad un articolo in cui si parlava espressamente della sua volontà di sposare il Siviglia.