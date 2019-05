LAZIO, LEIVA: "POTREI RESTARE PER SEMPRE A ROMA"

04/05/2019

Lucas Leiva ha un contratto con la Lazio fino al 2022, ma il suo futuro potrebbe essere a Roma per sempre. "Chiudere la carriera in Brasile? È ancora presto per pensare al dopo, non ho neppure deciso se tornerò a vivere in Brasile. Tornare a Liverpool? No. Qui a Roma la mia famiglia sta bene, potremmo anche viverci per sempre. E’ un’opzione, mi piace molto", ha detto al Corsport.