LAZIO, LEIVA: "FELICE PER IL RINNOVO"

04/05/2019

"È con immenso piacere che comunico il mio rinnovo con la Lazio fino al 2022. Sono felicissimo per la fiducia riposta in me dalla società che voglio onorare dando sempre il meglio per questa maglia". Così Lucas Leiva commenta su Instagram il suo rinnovo con la Lazio fino al 2022. "Ringrazio di cuore i miei compagni, lo staff ed ogni tifoso per l'affetto e rispetto che avete sempre dimostrato nei miei confronti e della mia famiglia. Adesso continuiamo a lavorare per raggiungere traguardi sempre più alti! Forza Lazio - Non Mollare Mai!", conclude il brasiliano.