LAZIO, IL PRIMO COLPO È ADEKANYE

03/05/2019

Manca solo l’ufficialità e poi Bobby Adekanye sarà un nuovo giocatore della Lazio. Come riporta il Corriere dello Sport, il club di Lotito avrebbe proposto al giocatore quattro anni di contratto, rispetto ai tre chiesti. L’attaccante arriverà a parametro zero vista la volontà del giocatore di non rinnovare il suo contratto con il Liverpool. Il giovane nigeriano ha iniziato la sua carriera nell’Ajax facendo poi sempre spola tra Psv e Barcellona, sempre in ambito giovanile. Poi il passaggio al Liverpool e infine ora la decisione di iniziare questa nuova avventura con la Lazio. Mister Inzaghi potrà schierarlo accanto a Correa, Immobile e Caicedo e avere un’alternativa in più.