LA ROMA INSISTE PER ALDERWEIRELD

17/07/2019

Dopo Mancini, la Roma non molla Toby Alderweireld. Il difensore verrebbe volentieri in Italia e avrebbe già dato il suo ok per un quinquennale da 2,8 mln a stagione, ma resta da convincere il Tottenham, che invece non sembra intenzionato ad abbassare le pretese per il cartellino del belga. La situazione però potrebbe cambiare dopo il 25 luglio, ultimatum per la clausola rescissoria di 28 mln.