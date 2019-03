LA JUVE TRA POGBA E IL REAL MADRID

25/03/2019

"La Juventus è un ostacolo fra il Real Madrid e Pogba". Con questo titolo sul proprio sito internet, il quotidiano spagnolo AS svela l'ultimo retroscena di mercato che riguarda Paul Pogba. Il centrocampista francese ha deciso di lasciare il Manchester United la prossima estate e il suo manager Mino Raiola sta gia' lavorando alle varie opzioni. Pogba è sotto contratto con i Red Devils fino al 2021, ma solo pochi giorni fa ha 'strizzato l'occhio' al Real dopo il ritorno di Zidane in panchina. Una mossa calcolata, che fa gia' parte della 'exit strategy' studiata da Raiola. Secondo AS, in Spagna il Real è la favorita per accaparrarsi il giocatore che ha uno stipendio da 16 milioni a stagione. I Blancos, però, devono guardarsi le spalle dalla Juve che vanta ottimi rapporti con Raiola al contrario di Florentino Perez.