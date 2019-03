L'EX SIENA NETO ALLO SPORTING

11/03/2019

Luís Neto torna in Portogallo. Il difensore lusitano, ex Siena, è in scadenza con lo Zenit San Pietroburgo e ha deciso di accettare la corte dello Sporting. Il classe '88 ha firmato un contratto triennale con i biancoverdi: l'accordo sarà valido dal prossimo 1° luglio.