L'ATLETICO PENSA A LACAZETTE

03/07/2019

Antoine Griezmann è sul punto di trasferirsi nel Barcellona e l'Atletico Madrid pensa di sostituirlo con il connazionale e collega di ruolo in attacco Alexandre Lazazette, attualmente in forza all'Arsenal di Unai Emery. Lo scrive il Daily Mirror, che parla anche di un incontro fissato per giovedì 4 luglio fra il giocatore, ex Lione, e gli emissari del club spagnolo. L'obiettivo, nell'immediato, è capire se vi sia davvero la disponibilità del giocatore francese di lasciare i 'Gunners' per trasferirsi a Madrid.