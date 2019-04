L'AJAX VUOLE BLINDARE TEN HAG

18/04/2019

L'Ajax è la sorpresa di questa edizione della Champions League ed Erik ten Hag, il suo allenatore, è uno dei segreti dietro al miracolo dei Lancieri. Che adesso puntano a blindarlo per il futuro, visto il contratto in scadenza nell'estate 2020. "In questi giorni ci incontreremo e faremo il punto - ha dichiarato al 'De Telegraaf' il ds Erik Overmars - . Presumo non ci saranno problemi. Il rinnovo del contratto sembra una buona soluzione per l'Ajax".