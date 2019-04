JUVENTUS, PER DE LIGT PRONTI ROGERIO E SOLDI

03/04/2019

L'edizione odierna di Tuttosport riporta aggiornamenti sulla questione De Ligt. Per il centrale olandese la Juventus sarebbe pronta ad inserire nell'offerta da 50 milioni di euro il cartellino di Rogerio, terzino brasiliano attualmente in prestito al Sassuolo e valutato tra i 20 e i 25 milioni. Per i bianconeri resta da battere la spietata concorrenza del Barcellona.