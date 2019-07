JUVENTUS, MARTEDÌ LE VISITE DI ROMERO

07/07/2019

Oggi Cristian Romero era assente dalla seduta del Genoa: il motivo è il suo vicino passaggio alla Juventus. Il difensore argentino martedì svolgerà le visite mediche con i bianconeri, raggiungerà la squadra di Andreazzoli in Austria in un secondo tempo visto che comunque la Juve lo ri-girerà in prestito ai rossoblù.