JUVENTUS, CHIELLINI: "GIOCO ANCORA DUE ANNI"

20/04/2019

Giorgio Chiellini festeggia dopo la vittoria del titolo: "Per me la Juventus è una famiglia, sento questi colori dentro di me. È stata una settimana con una grande delusione, è il momento di festeggiare dopo un campionato straordinario perché chiudere lo scudetto con cinque giornate d'anticipo è merito nostro". Poi, sul futuro: "Fatemi giocare ancora uno-due anni, poi posso entrare nello staff tecnico".