JUVE-ROMA: LAVORI IN CORSO PER HIGUAIN

01/07/2019

Lavori in corso sull'asse Juve-Roma per Gonzalo Higuain. Petrachi avrebbe avuto già alcuni contatti con alcuni dirigenti bianconeri, incassando un sostanziale parere positivo della Signora per il passaggio in giallorosso dell'attaccante. Al momento però mancherebbe il sì del Pipita, ancora molto indeciso se accettare la sfida nella capitale o giocarsi le sue chance a Torino con Sarri in panchina.