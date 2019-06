JUVE, PJANIC SICURO: "ARRIVERA' UN GRANDE TECNICO"

10/06/2019

"L'allenatore della Juve? Arriverà un grande tecnico". Miralem Pjanic ripone massima fiducia nella dirigenza bianconera, che non ha ancora svelato il dopo Allegri. "Alla Juve ci sono solo certezze, presto ci sarà una decisione - spiega il calciatore bosniaco alla vigilia di Italia-Bosnia -. Come detto da tanti, arriverà un grande allenatore, non mi preoccupo affatto".