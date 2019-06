JUVE, PER LA MEDIANA PIACE HAMZA RAFIA

17/06/2019

Nome nuovo per la mediana della Juve. Stando a Tuttosport, i bianconeri avrebbero puntato i fari su Hamza Rafia, centrocampista offensivo dell'Olympique Lione. In scadenza a fine giugno, il giocatore quasi certamente non rinnoverà col club francese e, stando all'Equipe, il pressing della Juve sarebbe già iniziato. Inizialmente il giocatore potrebbe essere dirottato in Under23 dalla Juve.