JUVE, PARATICI: "POGBA E' DELLO UNITED, IN CORSA PER RABIOT"

20/06/2019

Fabio Paratici ha fatto il punto su Pogba e Rabiot, dati come obittivi della Juve. "Sono due grandi giocatori. Pogba è un giocatore del Manchester United, gli vogliamo bene, l'abbiamo fatto crescere. Noi su Rabiot facciamo la nostra corsa, come su tutti i giocatori che abbiamo in testa, ci siamo confrontati con Maurizio poi decideremo", ha detto il ds bianconero.