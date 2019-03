JUVE: MARCELO RIMANE AL REAL MADRID

30/03/2019

Marcelo e la Juventus sono più lontani. Nonostante il pressing dell'amico Cristiano Ronaldo per farlo arrivare a Torino in estate, il difensore brasiliano dovrebbe continuare a giocare nel Real Madrid. A fargli cambiare idea, secondo 'As', è stato il ritorno sulla panchina merengue di Zinedine Zidane dopo mesi difficili sotto la gestione Solari.