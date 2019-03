JUVE, KANTÉ E NDOMBELE PER LA MEDIANA

23/03/2019

Dopo il colpo Ramsey, la Juve prepara una rivoluzione a centrocampo per la prossima stagione. In particolare, stando a Il Corriere di Torino, i bianconeri sarebbero intenzionati a sferrare un doppio assalto per due mediani francesi: Tanguy Ndombele e N'Golo Kanté. Operazioni complicate, ma non impossibili per Paratici.