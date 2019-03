JUVE IN MISSIONE PER RUBEN DIAS

23/03/2019

Niente trasferta ad Amsterdam per Fabio Paratici. Il ds della Juve domenica non osserverà dal vivo de Ligt in Olanda-Germania, ma lunedì sera sarà a Lisbona per seguire la sfida del Portogallo dei suoi Ronaldo e Cancelo contro la Serbia. Il suo interesse si poserà su Ruben Dias, 21enne centrale del Benfica e della nazionale del ct Santos.