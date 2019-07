JUVE, IL BARÇA PIOMBA SU CANCELO

11/07/2019

C'è anche il Barcellona sulle tracce di Joao Cancelo. Lo riporta il Corriere dello Sport, spiegando che la trattativa col City per l'esterno si è bloccata perché i bianconeri non sono interessati ad avere Danilo come contropartita tecnica. Sulle trecce dell'esterno portoghese c'è anche il Bayern.