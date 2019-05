JUVE, DYBALA: "VOGLIO RESTARE"

24/05/2019

"Il futuro? Mio fratello ha parlato per se stesso, io invece ho parlato con la società. Sanno cosa voglio, Paratici sa che voglio continuare a giocare nella Juve. Poi non dipende solo da me, il club farà le sue scelte anche in base al nuovo allenatore". Così Paulo Dybala, ospite oggi a un evento del main sponsor bianconero a Milano. Una presa di posizione chiara, una dichiarazione d'amore verso i colori bianconeri: "L'Inter? Io ho molto rispetto per questa maglia e questi tifosi, parlo solo della Juve perché mi sembrerebbe una mancanza di rispetto fare diversamente".