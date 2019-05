JUVE: CONTATTO AGNELLI-SARRI

22/05/2019

Il nome di Maurizio Sarri è sempre in orbita Juventus e La Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina parla di un contatto telefonico tra l'attuale tecnico del Chelsea e Andrea Agnelli risalente a domenica sera. Sia chiaro, l'ex Napoli non è certo l'unico della lista ma con il passare dei giorni il suo ritorno in Italia sembra più probabile